Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında icra edilecek olan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bu yıl Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, yaşanacak felaketlere ve oluşacak diğer risklere karşı gereken tedbirleri almanın önemini bizlere bir kez daha hatırlattı. Ekonomik büyüme ve toplumsal refah için, sanayi tesisleri kurmak, yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştirmek tek başına yeterli olmuyor. Kurulan tesislerin, elde edilen kazanımların aynı zamanda da korunması gerekiyor. Afetlerin ve diğer olumsuz olayların etkilerini en aza indirmenin, bunlardan korumanın yollarından biri de sigortadır. Sigorta, bireylerin ve işletmelerin karşılaşacakları riskleri kolay bir şekilde yönetmelerine imkan sağlar.

Ülkemizin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için etkin risk yönetimi çok kritik öneme sahiptir. Sigorta sektörü, bu riskleri yönetme ve finansal koruma sağlama görevini üstlenir. Sigorta, yaşadığımız zorlu anlarda güvencemiz olur, kayıplarımızı en aza indirir ve hayatımızı yeniden inşa etmemize yardımcı olur. Son yaşadığımız deprem felaketinde de gördük ki, deprem sigortası olan işletmeler, sanayi tesisleri çok daha kısa süre içerisinde yeniden faaliyetlerine başlayabildi.

Risklerin sigortaya devrinde, Birliğimiz çatısı altında örgütlenmiş olan sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin rolü büyüktür. Sigorta acenteleri, vatandaşlarımızın ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun sigorta poliçelerini bulmalarına, hasar süreçlerini yönetmelerine yardımcı olurlar. Onlar, risklerin belirlenmesi ve en iyi sigorta çözümlerinin sunulması konusunda uzmanlaşmışlardır. Tarafsız ve bağımsızlığı 5684 sayılı yasa ile güvence altına alınan sigorta eksperleri ise, oluşan hasarları hızlı, doğru ve adil bir şekilde tespit ederek, tazminatın ödenmesinde önemli bir rol üstlenirler. Her iki meslek grubu da toplumumuzun daha güvenli bir geleceğe taşınmasına hizmet eder.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, sigorta acentesi ve sigorta eksperlerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, hizmet kalitelerini artırmaları ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."