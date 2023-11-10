Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vefatının 85. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Büyük Atatürk’ün, bütün eserlerine ve bizlere açtığı aydınlık medeniyet yoluna sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yaşına ulaşan Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da Türk iş dünyası olarak, Onun aziz hatırasına layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk’ün sadece Türkiye’nin tarihine değil, başardıkları ve görüşleri ile dünya tarihine izler bıraktığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi: “Ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır. Atatürk’ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O’nun aziz hatırasına layık olacağız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Onun en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken, bizim ve bizden sonraki nesillerin, önümüzdeki yüzyılda ülkemizi hem ekonomi hem uygarlık noktasında en yüksek yerlere taşıma gayretinden kimsenin en küçük şüphesi olmasın.

Bizler, Türk iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla refah daha fazla istihdam ve yatırım sağlamak için var gücümüzle çalışacağımıza, bir kez daha söz veriyoruz. Atatürk’ün yüksek hatırası önünde, saygıyla eğiliyoruz.”