Deprem bölgesi için sanayinin yol haritası açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, "şehirleri ayağa kaldırmanın yolu ekonomiyi yeniden canlandırmaktan geçiyor" dedi.GAZİANTEP (İGFA)- 6 Şubat depremi ardından hazırlanan ve bölgedeki imalat sanayinin kısa, orta ve uzun vade yol haritasının yer aldığı "Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması" Gaziantep'te tanıtıldı.

Raporun tanıtım töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, şehirleri ayağa kaldırmanın yolunun ekonomiyi yeniden canlandırmaktan geçtiğini söylerken, "İşte Gaziantep ve sanayi odamız, bu vizyonla harekete geçmiş ve çalışmaya başlamıştır. Kamu ve özel sektör kurumlarımızın yanı sıra, uluslararası kuruluşlarının destek ve katkılarıyla, çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiştir.” Analizler sonucu depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olarak belirlendi. “Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmıştır. Yani her 3 kişiden biri artık çalışmamaktadır" dedi.

Deprem bölgesindeki insanların, üretim ve ticaret yaparak, kendi ayakları üzerinde durmalarının sağlanması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesi için sanayinin yol haritasını açıkladı.

Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler sıralandı, yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik somut politika adımları hazırlandı, kurumlar için ne tür adımlar atılması gerektiğine ilişkin yapıcı öneriler belirlendi.