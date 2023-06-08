TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 7 Haziran Dünya Fuarcılık Günü’nü kutladı.ANKARA (İGFA) - Ekonominin büyümesinde fuarcılığın hayati bir rol üstlendiğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fuarlar, dünyanın en eski ekonomik etkileşim faaliyeti olarak, ticaretin kalbi olmayı sürdürmektedir.” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Global ticaretin kalbi, üretim ve ihracatın en önemli itici gücü olan fuarcılık sektörü esasında dünyanın en eski ekonomik ve sosyal etkileşim faaliyetidir. 2016 yılından bu yana her yıl Haziran ayının bir günü, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFİ) tarafından “Fuarcılık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası Fuarlar Birliği’nin 2023 yılı için yayınladığı, ‘fuarlar, herkes için bir buluşma noktası ve pazaryeri görevi üstlenmektedir’ mesajına ben de katılıyorum. Ülkemiz fuarcılık sektörü de yılda 400’ü aşkın fuar, 30 milyona yakın ziyaretçi sayısı ve yıllık 60 binden fazla katılımcı ile sektörlerin ve ekonominin buluşma noktasıdır. Fuarcılık sektörü sanayi ve ticaret hacminin büyümesi noktasında hayati bir rol üstlenmektedir.

Bu düşüncelerle, Türkiye’de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan fuar düzenleyicilerimizin, fuar merkezi işletmecilerimizin, fuar tedarikçilerimizin ve bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarımızın Dünya Fuarcılık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”