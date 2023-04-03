TOBB’dan deprem bölgesine kalıcı konutlar TOBB, deprem felaketi sonrası kalıcı konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "El Verin Ev Yapalım" kampanyası başlattı.ANKARA (İGFA) - El Verin Ev Yapalım kampanyasına TOBB, 1 milyar lira bağışladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, camianın tamamının kampanyaya katılım sağlayacağını belirterek, "TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. Odalarımızla borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla buna dahil oluyoruz" dedi.