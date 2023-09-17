TOBB İklimlendirme Meclisi, okullarda öğrencilerin daha kaliteli bir hava soluması için harekete geçti.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

19-21 Eylül günlerinde Kızılcahamam’da düzenlenecek uluslararası toplantıda tüm okullarda öğrenciler için daha kaliteli bir hava oluşturulması konusunu tartışmak üzere uzmanlar bir araya gelecek. Amaç en kısa sürede ilgili yönetmeliğin hazırlanması ve uygulanması için adım atılmasını sağlamak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi okullarda ve öğrenci yaşam alanlarında iç hava kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı. 19-21 Eylül 2023 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenecek uluslararası zirve ile okullarda iç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili sorunların, çözüm önerilerinin tartışılması ve değerlendirmelerin ortaya konulması hedefleniyor.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, Meclis bünyesinde iç hava kalitesi konusunda çalışan akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan Limit Değerler Çalışma Grubu kurduklarını ifade ederek; okullardaki iç hava kirliliği sınır değerleri, iç hava kalitesini etkileyen faktörler, dış hava kirliliğinin iç hava kirliliğine etkisi, mevcut kurumsal yapısı ve iç hava kalitesi ekipmanları ile ilgili Avrupa Birliği yönetmelikleri, havalandırma tesisatı tasarımında göz önüne alınan standartlar gibi noktaları esas alarak, bir yönetmelik geliştirilmesini arzu ettiklerini anlattı.

Poyraz şunları söyledi: “Bu bağlamda, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ev sahipliğinde, 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam’da yer alan Patalya Thermal Resort Hotel'de Türkiye İklimlendirme Sektörü, Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç Hava Kalitesi Zirvesi düzenlenecektir. Zirve sonunda yapılan sunumlar ve öneriler doğrultusunda bir yönetmelik oluşturulması için çalışmalara başlanması öngörülmektedir”