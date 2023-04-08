Hepsiburada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan “El Verin Ev Yapalım” kalıcı konut seferberliği kampanyasına destek olmak amacıyla dijital destek kartları sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin Hepsiburada’sı, TOBB tarafından başlatılan “El Verin Ev Yapalım” kalıcı konut seferberliği kampanyasına destek olmak amacıyla oluşturduğu dijital destek kartları sayesinde, kullanıcılara 100 TL'den 1.000 TL'ye kadar katkıda bulunma imkanı sundu.

TOBB'un "El Verin Ev Yapalım" kampanyası, afetzedelere kalıcı konut inşa etmek amacıyla hayata geçirildi. Kampanya kapsamında hayırseverler istediği tutarda bağış yapabiliyor.

Hepsiburada, kullanıcılarının bu önemli sosyal kampanyaya katkıda bulunmasını sağlayarak Türkiye'nin kalıcı konut seferberliğine destek oluyor.