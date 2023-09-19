Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan TB (Keşan Ticaret Borsası) ve Keşan İlçe Milli Eğitim ile birlikte hayata geçirilen TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni döneme yeni öğrencilerle başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO tarafından yeni yılda Keşan MTAL’de uygulanacak; teorik ve uygulama eğitimler, bölümler, eğitim sistemi ve okul bünyesine yeni kazandırılan makineler hakkında bilgiler verilirken 2023 – 2024 yılı için başvuru yapan öğrenci sayıları ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.

2023 – 2024 eğitim – öğretim yılı için açıklamalarda bulunan Keşan TSO Meclis Üyesi Ender İnce, “MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ile TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB ETÜ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile 2021 yılında Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu LisemizTOBB Proje Okulu oldu. Keşan TB ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle oluşturduğumuz işbirliği ile bölgede mesleki eğitimin gelişmesi için çalışmalar sürdürdük. Keşan TSO olarak okulumuzu hayata geçirdiğimizden itibaren; metal, motor, makine, elektrik – elektronik, bilişim, mobilya ve tarım bölümleri ile ilgili birçok alanda proje gerçekleştirdik. Şuanda faaliyetleri devam eden “Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi”ve “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” projelerimiz ile okulda yer alan bölümlerimize son teknoloji ile geliştirilen güncel makineler ve ekipmanlarkazandırdık. Böylelikle uygulanan eğitimlerin niteliğini, kalitesini ve kalıcılığının arttırmasını hedefliyoruz. TOBB Proje Okulumuz Keşan MTAL 2021 yılından itibaren her yıl öğrencileri ile genişlemeye devam ediyor. 2022 yılında 132 öğrencimiz okulumuzu tercih ederken, bu sene 2023 yılında 172 öğrencimiz okulumuzu tercih etti. Bu 172 öğrenci içerisinde de 27 öğrencimiz okulumuza sınavla yerleşti. Mesleki eğitimin gelişmesi ve teşvik edilmesi için yaptığımız projeler ile okulumuza ve bölgemize fayda sağlamaya devam ediyoruz” dedi.