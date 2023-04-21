TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Üyelerinin, Aydınlıların ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutladı. Ramazan’ın bereket ve huzur olduğunu belirten Ülken, “Ramazan, birliğin, dayanışmanın, halden anlamanın zamanıdır. Tüm AYTO Üyelerinin, Aydınlıların ve tüm İslam âleminin sağlık ve bereket içerisinde bir Ramazan bayramı geçirmelerini diliyorum. Yıllardır, Türkiye ve AB Coğrafi İşaret tesciline sahip Aydın İncirimizin Ramazan ayında sahurda tüketilmesinin ve gün içinde tüketilmesinin faydalarına değiniyoruz. Aydın İnciri AB’de tescilli 2. Türk ürünü ilk Menşe İşaretidir. İncir nezle ve bronşite faydalıdır. Bakteri ve virüslerin çoğalmasını önleyerek, hastalıklara karşı direnci arttırır. Düzenli incir tüketimi kolon ve çeşitli bağırsak hastalıklarına karşı koruyucudur, sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlar. İncir Omega-3 ve Omega-6 esansiyel yağ asitleri açısından zengin bir meyvedir, bu nedenle incir yemek kalp hastalıklarını engellemede çok büyük fayda sağlar. İncir kalbin normal işlemesine yardımcı olur. Düşük sodyum, son derece yüksek potasyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını düşürür. Taze incir %80 kadar su içerir, beyin için uyarıcı ve enerji kaynağıdır. İçerdiği güçlü antioksidan ve enzimler sayesinde cilt yaşlanmasını yavaşlatır, ayrıca çatlamış dudakları ve erken kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Düzenli İncir tüketimi hafif müshil etkisi, kabızlık ve hemoroit gibi bağırsak sorunlarının tedavisinde yardımcı olur. Gün içinde yiyeceğiniz 2 adet Aydın İnciri uzun saatler tok kalmanızı sağlar ve enerji verir. Ayrıca bayram tatlılarımız arasında hem dini açıdan kutsal hem de yerli ve milli incire yer vermemizi de öneriyorum. Sofralarınızdan Aydın İncirini eksik etmeyin. Ramazan Bayramınızı kutlar. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz”, dedi.



