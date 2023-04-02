TOBB, 1 milyar lira destekle deprem bölgesi için konut seferberliği başlattıMehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için konut seferberliği başlattıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirtirken, “Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek, kampanyayı başlatıyoruz” dedi.

Konuya ilişkin olarak TOBB İkiz Kuleler ’de düzenlenen basın toplantısına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Türkiye Sektör Meclis Başkanları katıldı.