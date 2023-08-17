Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"na dair değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız". açıklamasını yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un ev sahipliğinde, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, il ve ilçelerdeki beklentileri aktardıklarını bildirdi. Finansmana erişimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyor. 6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.