TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League (BCL) 2025-2026 sezonunda yer alacak takımlar açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda normal sezonu 4. sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. BCL tarafından yapılan açıklamada, aralarında TOFAŞ’ın da bulunduğu 29 takım doğrudan grup aşamasında yer alacak ve elemelerden gelecek 3 takım ile birlikte ligin 10. sezonunda 32 kulüp kupa için mücadele edecek.

Bu sezon grup aşamasına doğrudan katılan 29 takım arasında 10 yeni ekip bulunurken, toplamda 16 ülke şampiyonu da bu süreçte yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup kuraları ve eleme turu kuraları 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. BCL’de normal sezona katılacak 3 takımı belirleyecek eleme turunda 24 takım yer alacak ve karşılaşmalar 23-28 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. Yeni sezon grup aşaması ise 7 Ekim 2025’te başlayacak.

2025-2026 BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GRUP AŞAMASINA DOĞRUDAN KATILACAK TAKIMLAR (ALFABETİK SIRAYLA):

AEK Betsson BC (Yunanistan), ALBA Berlin (Almanya), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Cholet Basket (Fransa), Dreamland Gran Canaria (İspanya), ERA Nymburk* (Çekya), Filou Oostende* (Belçika), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Igokea m:tel* (Bosna Hersek), Joventut Badalona (İspanya), Karditsa Iaponiki (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Mersin Spor Kulübü (Türkiye), MLP Academics Heidelberg (Almanya), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz* (Macaristan), Pallacanestro Trieste (İtalya), Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), Sabah BC* (Azerbaycan), SL Benfica* (Portekiz), Spartak Office Shoes (Sırbistan), TOFAŞ Bursa (Türkiye), Trapani Shark (İtalya), Unicaja (İspanya), VEF Riga* (Letonya), Polonya Ligi şampiyonu (Start Lublin veya Legia Varşova).

ELEME TURU’NDA MÜCADELE EDECEK 24 TAKIM (ALFABETİK SIRAYLA):

Bakken Bears* (Danimarka), Bursaspor Basketbol (Türkiye), CSM CSU Oradea (Romanya), Elan Chalon (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Heroes Den Bosch* (Hollanda), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo* (Estonya), Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya), Kutaisi 2010* (Gürcistan), Lowen Braunschweig (Almanya), Pallacanestro Reggiana (İtalya), PAOK mateco (Yunanistan), Patrioti Levice* (Slovakya), Pelister Bitola (Kuzey Makedonya), Petrolina AEK Larnaca* (Kıbrıs), Porto (Portekiz), Rilski Sportist* (Bulgaristan), SC Derby (Karadağ), Trepça* (Kosova), UCAM Murcia (İspanya), Windrose Giants Antwerp (Belçika) ve Polonya Ligi ikincisi.