TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, Bursa’da görev yapan basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek soruları yanıtladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak olan ve 11-15 Nisan 2023 tarihlerinde FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi (Youth BCL) turnuvasına ev sahipliği yapacak olan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, basın mensuplarıyla iftar yemeği organizasyonunda bir araya geldi. Kulüp tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Medyayla Sohbet Buluşmaları” organizasyonunda soruları yanıtlayan Öngören, Orhun Ene’nin tekrardan aralarına katılmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Gönül isterdi ki Koç’umuz hiç ayrılmasaydı. Ama sporda var bunlar. Şu an aslında baktığımızda zor bir sezondan geçiyoruz. Orhun Ene’nin dokunuşuyla takımın havası ve oynadığı basketbol çok değişti. Biz çok umutluyuz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin normal sezonunda önümüzde 8 maç var. Gaziantep Basketbol ile de çok önemli bir maça çıkacağız. Bu dönemi böyle iyi geçmeyi çok istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda alacağımız sonuçlar nereye doğru gideceğimizi daha net gösterecek. Önümüzün çok açık olduğunu düşünüyoruz özellikle ileriki yıllarda. Bu sene ‘en iyi yaptığınız iş ne deseniz’ belki birkaç şey sayabiliriz ama en iyi yaptığımız iş; Berke Büyüktuncel ile Ege Demir ve Özgür Cengiz’in Tofaş’a ve Türk basketboluna dahil edilmeleri oldu. İki oyuncumuz özellikle NBA tarafından çok yakından takip ediliyor. Belki bu sene sıralama olarak sezon başında hayal ettiğimiz yerde değiliz ama bu 2 oyuncumuzun geldiği nokta bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Bursa’da basketbolun çok güçlü hale gelmeye başladığını vurgulayan Tolga Öngören, “Biz bunu maçımıza gelen seyircilerimizden de hissediyoruz. Kötü anlarımızda bile bize sahip çıkmaları önemli bir gösterge bizim için. Bu da basketbolun Bursa’da daha fazla sevildiğini gösteriyor. O anlamda bu işe katma değer sağlayacak operasyonlara devam edeceğiz” şeklinde konuşurken, 11-15 Nisan 2023 tarihlerinde FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 18 yaş altı turnuvasına (YOUTH BCL) ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, “Burada ev sahibi olmak için çok istekli davrandık, sonunda da FIBA bu organizasyonu bize verdi. Milli takımları saymaz isek basketbolda bu anlamda Bursa’da yapılacak ilk uluslararası turnuva. Altyapı yatırımlarımıza katkı sağlaması, ‘basketbol kenti Bursa’ mottomuzun altına bir taş daha konulması ve Bursa’nın spor anlamında tanıtılması açısından önemli bir organizasyon olacak” ifadelerini kullandı.

ORHUN ENE: KENDİMİ BURAYA AİT HİSSEDİYORUM

Tofaş Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Orhun Ene de kulüpteki ikinci dönemiyle ilgili olarak burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Sözlerine, “Tofaş üzülerek ayrıldığım bir yerdi” diyerek başlayan deneyimli çalıştırıcı; “Türkiye’de oyunculuk kariyerimde İstanbul dışına hiç çıkmamıştım. Esasında İstanbul dışındaki spordaki değerlerin farkında değildik. Antrenör olarak Bursa’ya ilk geldiğim dönemden sonra buradaki değerleri daha iyi gördüm. Basketbola, İstanbul’daki birçok kulüpten daha fazla hizmet eden kulüpler Anadolu kulüpleri. Daha kısıtlı kaynaklarla ama şehrin takımına sahip çıkmasıyla yaratılan sinerji bambaşka. İlk geldiğim dönemde bunu Tofaş’ta yaşamış, burayı çok sevmiştim açıkçası. Tofaş bana göre Avrupa’daki sayılı kulüplerden biri. Bunu sportif başarı anlamında söylemiyorum, tabii ki çok daha başarılı kulüpler var. Fakat birçok farklı konularda spora verdiği hizmet açısından, baktığınızda Tofaş kulübü her var olduğu gün Türk sporuna özellikle altyapısıyla olsun, maç atmosferiyle olsun ligdeki varlığıyla her zaman renk katmıştır. Bugün ligde bulunduğumuz durumda ne kadar zor günler yaşasak da üst taraftaki sıkıntıların dışında kendi organizasyonunda işleyen bir kulübün altyapısı, genç yetiştirme adına çabası, bu salonları kullanan bir şekilde ileride Milli Takımda ülkemizi temsil edecek oyuncular yetişiyorlar. Bu kulüp için de çok değerli” dedi.

Hem altyapıya yatırım yapıp, hem de aldığı sonuçlarla fark yaratan ve bu yapıyı farklı kulvarlarda devam ettiren çok az sayıda kulübün olduğunu vurgulayan Ene, “Burada bir başarı elde ederken de bu yapıyı sürdürüp, başarılı kılmak kolay değil. O yüzden de kulüplerin inişleri, çıkışları oluyor. Ben tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. Burayı İstanbul’dan daha farklı görüyorum. Bir yerden sonra insanlar doğduğu, büyüdüğü yere değil ait olduğu yere kendilerini daha yakın hissediyorlar. Ben de buraya geldiğimde aynen bu duygularla evime gelmiş gibi hissettim. Genelde sezon ortasında takım almak antrenörlük kariyerimde olmamıştı. Sezon ortası takım almanın zorlukları var, bu zorlukları da yaşıyoruz. Ama son haftalarda bir bakıma basketbol olarak seviyeyi yukarı çektiğimizde de ne kadar kaliteli bir ekip olduğumuzu da gösterdik. Şimdi 8 tane çok önemli maçımız var. Bizim için lig esasında bundan sonra başlıyor. Geldiğim günden itibaren salondaki o atmosfer, maçlardaki seyircinin beklenen sonuçlar alınmamış olmasına rağmen takıma karşı inancını kaybetmemesi, kulübü destekleyen bir yapıda olması bizler için çok değerli. Her maça çıktığımızda onlara karşı bir sorumluluk hissediyoruz. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Kalan süreçte kendilerinden beklenen basketbolu sahada sergileyeceklerine inandıklarını belirten Orhun Ene, şu ifadeleri kullandı; “Kulüpteki ilk dönemimden farklı olarak bu dönemde şöyle bir şey gördüm; Burada olmadığım süreçte Frutti Extra Bursaspor da Bursa basketboluna çok şeyler kattı. Onlar da çok önemli işler yapıyorlar, sportif anlamda yakalamış oldukları başarı esasında Tofaş kulübünü de bu işin içerisinde başarılı olmaya itiyor. Her ne kadar biz rakip olsak da iki taraf da birbirinin aldığı başarılardan keyif alıyor. Bugün Pınar Karşıyaka, Bursaspor gibi kulüplerin varlığı; Tofaş’ın böyle bir organizasyonunun olması, Türk Telekom’un Ankara’da basketbola olan katkısı baktığınız zaman Türk basketboluna çok büyük katkı sağlıyor. Biz de kalan süreç içerisinde alacağımız galibiyetlerle kendimize karşı güvenimizi de kazandıktan sonra bu sezonun sonu ve önümüzdeki sezonda özlenen, bizden beklenen basketbolu sahada sergileyeceğiz.”