TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Tevfik Akdamar ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.

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Mavi Yeşilli kulüp, geçen sezon da takımda forma giyen oyuncusu Tevfik Akdamar ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Altyapısından yetişen ve geçen sezon başında Gaziantep Basketbol’dan transfer edilen Tevfik Akdamar, 2022-2023 sezonunda TOFAŞ forması altında Türkiye liginde 15 maçta (1.8 sayı-1.3 ribaund-0.5 asist ortalama); Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta görev yapmıştı.

1994 doğumlu ve 2.01 cm boyundaki Tevfik Akdamar, kısa forvet (3) pozisyonunda görev yapmaktadır.