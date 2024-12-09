TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9. haftasında sahasında Anadolu Efes’i 77-70’lik skorla devirerek resmi maçlardaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes’i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O’Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini J.J. O’Brien ile buldu.

Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 5. dakikayı 11-7 önde geçen Bursa ekibi, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle 8 sayılık farkı (15-7) yakalarken, rakip sayıları sonrası Alex Perez’in üçlüğüyle ilk çeyreği 18-17 önde kapattı.

İkinci periyoda da Uros Trifunovic’in sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, Anadolu Efes sayılarına Alex Perez ve Berk Demir’in üçlükleriyle karşılık vererek 12.20’de 26-24 yeniden öne geçti. Marcquise Reed’in basketi sonrası konuk takım, 14. dakikada skoru 28-28 eşitlerken, TOFAŞ; Uros Trifunovic, Anzejs Pasecniks, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed ile skor bulsa da soyunma odasına 39-40 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında 4 sayılık fark (39-43) yakalayan Anadolu Efes karşısında enerjiyi arttıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 48-47 bir kez daha üstünlüğü sağladı. Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Kris Bankston ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilliler, taraftarının da desteğiyle rakibine üstünlük kurmayı başarırken, Yiğitcan Saybir’in üçlüğü 27.30’da farkı 8 sayıya çıkardı: 57-49.

Son çeyreğe 59-54 önde giren TOFAŞ, Marcquise Reed ve Alex Perez’in basketleriyle 31. dakikada bu kez 9 sayılık fark (63-54) yakaladı. Ancak bu bölümde 5-0’lık seri bulan Anadolu Efes 33. dakikaya girerken farkı 4’e (63-59) çekerken, Alex Perez’in üçlüğü sonrası Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in elinden sayılar bulan Bursa ekibi, bitime 3.39 kala durumu 71-62 yaptı. Kalan bölümde de Marcquise Reed ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 77-70 galip ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 26 sayı-7 ribaund-4 asist ve 1 top çalma ile maçın oyuncusu olurken, Yiğitcan Saybir 16 sayı-7 ribaund-1 top çalma; Alex Perez ise 15 sayı-5 asist-3 ribaund ile karşılaşmayı çift hanelerde tamamaldı.

Isınma bölümünde sakatlanan kaptan Tolga Geçim ile sakatlığı bulunan takımın genç oyuncularından Demircan Demir karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Mavi Yeşilliler, ligde sıradaki maçını 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe Beko ile yapacak.

Bursa ekibi, FIBA Europe Cup’ta ise 11 Aralık Çarşamba TSİ 23.00’de Portekiz’de FC Porto ile kozlarını paylaşacak.