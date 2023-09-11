Antalya kampının 6. gününde hazırlık maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşan TOFAŞ, rakibini 69-66’lık skorla mağlup etmeyi başardı.ANTALYA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamındaki beşinci hazırlık maçını Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile yaptı.

Antalya Belek’teki Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Omar Prewitt, J.J. O’Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Austin Wiley ile buldu. Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in sayıları sonrası Omar Prewitt’in üçlüğüyle 4. dakikada skoru 10-6’ya getiren Bursa ekibi, Ege Demir, Omar Prewitt ve Caleb Homesley’in sayılarıyla ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.

İkinci periyoda 7-0’lık seri ile başlayan Lokomotiv Kuban karşısında Cassius Winston, Luke Maye ve Austin Wiley’ın elinden sayılar bularak 13. dakikada skoru 27-27’ye getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sakic’in üçlüğüyle 19. dakikada skoru 32-37 yapsa da soyunma odasına 33-39 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Zeljko Sakic, J.J. O’Brien ve Cassius Winston’ın basketleriyle karşılık vererek arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ, Sakic, J.J. O’Brien ve Luke Maye’in basketleriyle 28. dakikada 46-46 eşitliği sağladı. Mavi Yeşilliler, Luke Maye’in üçlüğüyle 51-50 öne geçse de dördüncü periyoda 51-52 Lokomotiv Kuban üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyreğin başında Caleb Homesley ve Luke Maye'in üçlükleriyle 58-57 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston, Omar Prewitt, Caleb Homesley, Zeljko Sakic’in sayılarıyla son 2 dakikaya 67-66 üstünlükle girdi. Hızlı hücumu Zeljko Sakic ile tamamlayan TOFAŞ, parkeden 69-66 galip ayrıldı.

Lokomotiv Kuban karşısında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 13 sayı; Luke Maye 12 sayı; Cassius Winston 11 sayı ve J.J. O’Brien 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampındaki son hazırlık maçını 12 Eylül Salı günü Anadolu Efes ile yapacak.

Gloria Sports Arena’daki maç saat 14.00’te başlayacak.