Türk basketbolunun köklü temsilcilerinden TOFAŞ Spor Kulübü'nün, yeni sezon basketbol altyapı seçme sonuçları belli oldu.BURSA (İGFA) - 21 Haziran’da Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmelere, 2011-2015 doğumlu yaklaşık 400 basketbolcu adayı katıldı. Büyük ilgi gören seçmeler, altyapı teknik koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörlerin gözetiminde gerçekleşti.
SEÇİLEN ADAYLAR ANTRENMANLARA DAVET EDİLECEK
Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan oyuncular, yaş gruplarına uygun takımlarda antrenmanlara davet edilerek ikinci aşama değerlendirmeye tabi tutulacak. Antrenman süreci ağustos ayında başlayacak ve detaylı bilgiler, adayların başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden duyurulacak.
Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ve antrenörler eşliğinde yürütülen değerlendirme sonunda, başarılı bulunan adaylar yaş gruplarına göre TOFAŞ altyapı antrenmanlarına davet edilecek.
Ağustos ayında başlayacak saha antrenmanlarının detayları, başvuru formlarındaki iletişim bilgileri üzerinden adaylara bildirilecek. Sporcular, bu antrenman sürecinde yapılacak ikinci değerlendirme sonucunda altyapıya katılma hakkı kazanacak.
|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YILI
|
Muhammet Berkay Şen
|
2011
|
Mustafa Çınar Çelebi
|
2011
|
Eren Çaltı
|
2012
|
Efe Şentürk
|
2012
|
Ozan Öztürk
|
2012
|
İsmail Kaan Kavaklı
|
2012
|
Enes Gül
|
2012
|
Yiğit Sıraç Metin
|
2013
|
Arda Balbulan
|
2013
|
Mert Akın
|
2013
|
Poyraz Çalışkan
|
2013
|
Uzay Altınbilek
|
2013
|
Arif Yaman Ağaoğlu
|
2013
|
Alp Saatcı
|
2014
|
Berk Saatcı
|
2014
|
Eray Toprak Can
|
2014
|
Yavuz Selim Aytaç
|
2014
|
Ali İbrahim Serinel
|
2014
|
Emir Yaman Yalman
|
2014
|
Yağız Beyazıt
|
2014
|
Tunga Akay Koç
|
2014
|
Fahir Arda Zorba
|
2014
|
Caner Güven
|
2014
|
Muhammet Efe Sarı
|
2014
|
Çağan Yılmaz
|
2014
|
Ali Deniz Şarlar
|
2014
|
Mete Kaan Küçük
|
2014
|
Gökmen Özay
|
2014
|
Mustafa Yağız Salar
|
2014
|
Metehan Fidan
|
2014
|
Arel Ege Aksoy
|
2014
|
Eymen Güngör
|
2014
|
Mehmet Akşehir
|
2015
|
Ege Akar
|
2015
|
Aras Ege Süzen
|
2015
|
Arda Hakan
|
2015
|
Deniz Oruç
|
2015
|
Yunus Kerem Güldamlası
|
2015
|
Gökhan Saltan
|
2015
|
Toprak Yüce
|
2015
|
Mustafa Yazar
|
2015
|
Ömer Erşaylı
|
2015
|
Yaman Erşaylı
|
2015
|
Semih Solak
|
2015
|
Arif Hikmet Destegül
|
2015
|
Beyazıt Balkan
|
2015
|
Aras Kemal Kandemir
|
2015
|
Tuna Eren Kurt
|
2015