TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2010-2014 arası doğumlu basketbolcu adaylarının katılımıyla 29 Haziran’da gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.

29 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2010-2014 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 400’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı. Altyapı Teknik Koordinatörümüz Samir Seleskoviç ve altyapı antrenörlerimizin hazır bulunduğu seçmelerde dikkat çeken isimler antrenörlerimiz tarafından belirlenirken; seçmelerde başarılı olan sporcular, TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edecekler.

2024-2025 Sezonu altyapı saha antrenmanlarımız Ağustos ayında başlayacak olup, yaş gruplarına göre antrenmanlara davet edilecek olan oyuncularla ilgili antrenman saatleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme Ağustos ayı ilk haftasından itibaren altyapı idarecilerimiz tarafından doldurulan formlarda yer alan irtibat numaralarıyla iletişime geçilerek yapılacaktır.

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2024 SEÇME SONUÇLARI

NO ADI SOYADI D. TARİHİ 1 UYGAR OĞUL FEN

2010

2 UĞUR ŞAHAN ŞAHAN

2010

3 RÜZGAR BALOĞLU

2011

4 ARMİN ASLANİ TABRIZI

2011

5 SABRİ DERELİ

2012

6 EFE ŞENTÜRK

2012

7 HARUN MERT KAPLAN

2012

8 URAS DEMİR

2012

9 TUNA ÇINAR

2012

10 AHMET MERT ERDOĞAN

2013

11 ERKAN DURMAZ

2013

12 KERİM GÜRPINAR

2013

13 UMUT BEŞİR

2013

14 KIVANÇ DİNÇ

2013

15 KIVANÇ KILIÇ

2013

16 AREL EGE AKSOY

2014

17 TOPRAK YAMAN YİĞİT

2014

18 ÇAĞAN ÇAĞALI

2014

19 EGE ÇAKIR

2014

20 YİĞİT MERT BUGİN

2014

21 AYAZ GARİP

2014

22 MUSA MERT KARAGÜZEL

2014

23 SARP METE DÜZEL

2014

24 FAKİR ARDA ZORBA

2014

