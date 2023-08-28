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Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi, yenileme döneminin ardından kombine genel satış işlemleri için de Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince (20-23 Eylül tarihleri arasında) açık olacak.

Kombine yenileme işlemleri belirtilen tarihlerde Biletix Çağrı Merkezi’nden (10.00 – 17.00 saatleri arasında; 0850 755 02 68) ve 4-8 Eylül tarihleri arasında (15.00 – 19.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi’nden yapılabilecek.

Yeni sezonda Orhun Ene liderliğinde yeni hedeflere yürüyecek olan Mavi Yeşillilerin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli olurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineler, 4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yenileme döneminin ardından 11 Eylül Pazartesi günü genel satışa sunulacak.

Yeni sezonda Orhun Ene liderliğinde yeni hedeflere yürüyecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu kombineleri satışa çıkıyor. Kombineler, 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yenileme döneminin ardından 11 Eylül’de genel satışa sunulacak. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu kombine yenileme ve satış süreci başlıyor.

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