TOFAŞ, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında uzun forvet pozisyonu için Berk Demir ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu için kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, son olarak Darüşşafaka Lassa forması giyen Berk Demir ile anlaşma sağladı.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Berk Demir, Anadolu Efes’in pilot takım anlaşmasının olduğu Pertevniyal’de 5 sezon TB2L ve TBL deneyimi yaşadıktan sonra ilk Basketbol Süper Ligi deneyimini 2016-2017 sezonuyla Anadolu Efes’te yaşadı. Burada 2 sezon forma giydikten sonra Darüşafaka Basketbol’a transfer olan Berk Demir, 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Darüşşafaka forması giymiş ve ardından 2 sezon Türk Telekom’da görev yapmıştı.

2023-2024 Sezonu öncesinde başkent ekibinden tekrardan eski kulübüne dönen Berk Demir, Darüşşafaka Lassa ile geride kalan sezonda ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki 29 maçta 7.2 sayı-1.3 asist-4.8 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki 9 maçta 6.4 sayı-1 asist-5.6 ribaund ortalamalarına imza atmıştı.

1995 doğumlu ve 2.04 cm boyundaki Berk Demir, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapmaktadır.

BERK DEMİR KİMDİR?

18 Mayıs 1995, İstanbul doğumlu olan 2.04 cm boyundaki Berk Demir, power forward (4) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Berk Demir, 2011-2016 yılları arasında aynı zamanda Anadolu Efes’in pilot takım anlaşmasının olduğu Pertevniyal’de görev yaptı. Berk, burada Türkiye Basketbol 2. Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde önemli deneyimler yaşarken; 2013 yılında gençlerde, 2014 yılında ise ümitlerde Avrupa şampiyonlukları yaşayan ve “altın jenerasyon” olarak adlandırılan Genç ve Ümit Milli Takım kadrolarında yer aldı.

İlk Basketbol Süper Ligi deneyimini 2016-2017 sezonuyla birlikte Anadolu Efes’te yaşayan Berk Demir, 2018-2019 sezonu öncesinde ise Darüşşafaka Basketbol’a transfer oldu. Darüşşafaka’da 2 sezon forma giydikten sonra 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarını Türk Telekom’da geçiren Berk Demir, 2023-2024 sezonu öncesinde başkent ekibinden tekrardan eski kulübü Darüşşafaka’ya geri döndü.

Berk Demir, Darüşşafaka Lassa ile geride kalan sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29 maçta 7.2 sayı (%32.1 üçlük)-1.3 asist-4.8 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta 6.4 sayı (%30.8 üçlük)-1 asist-5.6 ribaund ortalama istatistikleriyle tamamladı.