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TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Beşiktaş Fibabanka ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi açılış haftası mücadelesinin biletleri Biletix’te satışa çıktı BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlayacak. 50. Yılını kutladığı sezonda yenilenen kadrosuyla önemli başarılar hedefleyen Bursa ekibi, yeni sezonun ilk hafta karşılaşmasında taraftarının ve basketbol severlerin desteğini beklerken, 5 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 14.00’den itibaren açık olacak.

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