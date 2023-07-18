TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında geçen sezon Euroleague’de Bayern Munich forması giyen Birleşik Amerikalı oyun kurucu Cassius Winston ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Mavi Yeşilliler, geçen sezon Euroleague temsilcisi Bayern Munich’de oynayan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Cassius Winston ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Michigan State University’de geçiren ve 2020 NBA Draftlarında Oklahoma City Thunder tarafından 2. tur 53. sıradan draft edilen Winston daha sonra Washington Wizards’a takas edildi. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Washington Wizards ile NBA’de 31 maça çıkan yetenekli oyuncu, 2022-2023 sezonu öncesinde ise Bayern Munich’e transfer oldu.

Cassius Winston, 2022-2023 sezonunda Bayern Munich formasıyla Almanya BBL Ligi’nde 32 maçta 14.1 sayı (%40.4 üçlük) -1.9 ribaund-3.1 asist; Euroleague’de ise 29 maçta 11 sayı (%28.2 üçlük)-2.2 ribaund-3.4 asist ve şampiyon oldukları Almanya BBL Cup’ta da 4 maçta 12.5 sayı (%35.3 üçlük)-2 ribaund-2.8 asist ortalama istatistiklerini sergiledi.

1998 doğumlu ve 1.85 cm boyundaki Cassius Winston, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmaktadır.