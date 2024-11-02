Tofaş Basketbol Takımı, ligin 5. haftasında oynanacak Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol’u konuk edecek. 3 Kasım Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 5. haftası Bursa derbisine sahne olacak. Sezona ligde 4’te 4 yaparak başlayan ve son olarak deplasmanda Yalovaspor Basketbol’u yenmeyi başaran Mavi Yeşilliler, Bursa derbisinden de galibiyetle ayrılarak bu seriyi sürdürmeyi hedeflerken, Orhun Ene yönetimindeki ev sahibi takımda bu önemli mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Sezona Manisa Basket galibiyetiyle giren, ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’ya mağlup olan Bursaspor Basketbol ise geçtiğimiz hafta ligde evinde Türk Telekom’u 94-90 yenerek ikinci galibiyetini almıştı. İki takımın hafta içinde oynadığı FIBA Europe Cup mücadelelerinde TOFAŞ, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u 99-96 mağlup ederken; Bursaspor Basketbol ise sahasında İspanyol ekibi Casademont Zaragoza’ya uzatmada 89-87 kaybetti.

3 Kasım Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 5. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.