TOFAŞ Basketbol Takımı, ev sahipliğini yaptığı 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda üçüncü oldu. Mavi Yeşilliler, 2023-2024 sezonu öncesi oynadığı son hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji’ni 92-81 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final günü heyecanı yaşanıyor.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’ü gerçekleştirilen organizasyonun dörcüncü ve son gününde ilk olarak Çağdaş Bodrumspor ile Bursaspor İnfo Yatırım beşincilik-altıncılık maçında karşılaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini 92-78’lik skorla mağlup eden Çağdaş Bodrumspor turnuvayı beşincilikle tamamladı.

Günün ikinci maçında ev sahibi TOFAŞ, üçüncülük karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji’yle kozlarını paylaştı. Mücadeleye Cassius Winston, Caleb Homesley, Batın Tuna, Zeljko Sakic, Ege Demir beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlanan maçta soyunma odasına 49-41 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda rakibine 74-57’lik skorla üstünlük kuran Mavi Yeşilliler, parkeden 92-81 galip ayrılarak turnuvanın üçüncüsü oldu.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 20 sayı-5 asist-1 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Cassius Winston 15 sayı; Omar Prewitt ve Zeljko Sakic ise 11’er sayıyla katkı verdi.

Karşılaşma sonunda TOFAŞ Basketbol Takımı’na üçüncülük kupasını merhum Cevat Soydaş’ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş takdim etti.