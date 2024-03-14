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TOFAŞ, bu sonuçla çeyrek final şansını son haftaya bıraktı. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turundaki son maçını 19 Mart Salı günü Fransa deplasmanında SIG Strasbourg ile oynayacak.

TOFAŞ son çeyreğin bitimine 2.14 kala 5 sayılık fark yakaladı ancak rakip sayılara engel olamadı. Karşılaşma Unicaja Malaga üstünlüğü ile tamamlandı.

Başa baş giden karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı sayılara sahne oldu. Omar Prewitt üçüncü periyotta belinden bir sakatlık yaşayınca karşılaşmaya devam edemedi. Final periyoduna 68-61 gidildi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği 28-23 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 5. haftasında Unicaja Malaga karşısında son çeyreğe kadar önde götürdüğü karşılaşmadan 76-80 mağlup ayrıldı. Mavi Yeşilliler, bu sonuçla çeyrek final şansını son haftaya bıraktı. Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 5. Haftasında evinde Unicaja Malaga’yı ağırladı.

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