TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Türkiye Kupası 2025 çeyrek finalinde Mersin Spor ile eşleşti. Kazananın Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek Dörtlü Final’e adını yazdıracağı karşılaşma 12 Şubat’ta Mersin’de oynanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği ING Türkiye Kupası 2025’te kura çekimi organizasyonu gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi organizasyonuna ligde sezonun ilk yarısını 12 galibiyet-3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı’nı temsilen Genel Menajer Tolga Öngören ile Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci katıldı. Çekilen kura sonucu TOFAŞ çeyrek final mücadelesinde Mersin Spor ile eşleşirken, kazananın Dörtlü Final bileti alacağı karşılaşma 12 Şubat 2025 tarihinde Mersin’deki Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor'un yer aldığı ING Türkiye Kupası 2025’te çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek. Yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile de lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti almak için mücadele edecek.