TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya geliyor. 12 Şubat Çarşamba Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak ve kazananın Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek Dörtlü Final’e adını yazdıracağı karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği ING Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor.

Çeyrek final mücadelesinde Mersin Spor ile mücadele verecek olan TOFAŞ, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son 4 takım arasına adını yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’a 88-83 mağlup olan Bursa ekibinde sakatlığı devam eden J.J. O’Brien bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Ev sahibi Mersin Spor Kulübü ise son oynadığı lig karşılaşmasında Karşıyaka’yı uzatmalarda 94-87 yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Mersin’de oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ Basketbol Takımı 79-58 kaybetmişti.

12 Şubat Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edishakem üçlüsü yönetecek.

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek. Yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. TOFAŞ Basketbol Takımı Mersin’de kazanan taraf olması halinde kupa yarı finalinde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.