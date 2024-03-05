TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında Cholet Basket ile karşı karşıya gelecek. 6 Mart Çarşamba günü La Meilleraie’de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket’e konuk olacak. TOP 16’ya İspanya’da aldığı Unicaja Malaga mağlubiyetiyle başlayan ardından sahasında oynadığı 2 mücadelede SIG Strasbourg’u 93-71 ve Cholet Basket’i 84-71 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, Fransız temsilcisini deplasmanda da yenerek gruptaki üçüncü galibiyetine imza atmayı arzularken, çeyrek final hedefleyen Mavi Yeşillilerde Marcus Denmon kadroda yer almıyor.

“Cholet Basket – TOFAŞ Bursa” Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 4. hafta mücadelesi 6 Mart Çarşamba günü La Meilleraie’de oynanacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak mücadeleyi Slovenya’dan Boris Krejic, İspanya’dan Luis Castillo Larroca ve Litvanya’dan Gintaras Maciulis hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turunda sıradaki maçını 13 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında ise 10 Mart Pazar günü saat 15.30’da evinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.