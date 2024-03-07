TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fransa deplasmanında Cholet Basket’e karşı 14 sayıdan dönüp maçı kazancak noktaya getirse de parkeden 77-74 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket’e konuk oldu. La Meilleraie’de oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley sbeşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Zeljko Sakic ile buldu. Rakibin 8-1’lik serisi sonrası 5. dakikada molaya 8-3 geride giren Bursa ekibi, hücumda sayı bulmakta zorlanırken Cassius Winston’ın basketleri sonrası ilk periyodu 13-7 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Omar Prewitt ve Zeljko Sakic’in basketleriyle durumu 13-11’e getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibe 8-0’lık seri verince 13. dakikada fark çift hanelere çıktı: 21-11. Bu seriye Tolga Geçim’in üçlüğüyle son veren konuk takım, Austin Wiley ve Tolga’nın sayılarıyla 15. dakikada farkı 4’e çekti: 24-20. Cholet Basket 17.20’de farkı bir kez daha çift hanelere (30-20) çıkarırken, Zeljko Sakic’in üçlüğü sonrası çeyrek sonunda Omar Prewitt ve J.J. O’Brien ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 34-27 geride girdi.

Üçüncü periyoda 7-0’la başlayan Cholet Basket 32. dakikada 14 sayılık fark (41-27) yakaladı. J.J O’Brien’ın üçlüğü sonrası Austin Wiley, J.J O’Brien, Cassius Winston ve Zeljko Sakic ile skor üreten TOFAŞ, son çeyreğe 57-44 geride girse de kalan bölümde geri dönüşe imza atarak maçı kazanma noktasına getirdi. Caleb Homesley’in üçlüğü sonrası Austin Wiley, Omar Prewitt, J.J O’Brien ve Cassius Winston’ın sayılarıyla bitime 3.28 kala fark 6’ya (71-65) indiren Bursa ekibi, Cassius Winston’ın üçlüğüyle bitime 1.20 kala durumu 74-72 yaptı. Rakibin başarısız atışı sonrası bitime 39 saniye kala Cassius Winston ile serbest atış çizgisinden 2’de 2’yi bulan Mavi Yeşilliler skoru 74-72 eşitlerken; rakibin Enzo Goudou-Sinha ile bulduğu sayı karşısında bitime 14 saniye kala atıştan yararlanamayan TOFAŞ parkeden 77-74 mağlup ayrıldı.

Cholet deplasmanında TOFAŞ’ta Austin Wiley 22 sayı; Cassius Winston 17 sayı; Zeljko Sakic 11 sayı; J.J. O'Brien 10 sayıyla oynarken; sakatlığı süren Marcus Denmon kadroda yer almadı.

Cholet Basket karşısında parkeden mağlup ayrılsa da ikili averaj üstünlüğünü koruyan TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turunda sıradaki maçını 13 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile yapacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında ise 10 Mart Pazar günü saat 15.30’da evinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.