TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne 85-78 kaybetti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 13. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Özgür Cengiz, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Marcquise Reed ile buldu. Özgür Cengiz, Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 7-14 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Anzejs Pasecniks ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Çeyreğin kalan bölümünde de Özgür Cengiz ve J.J. O’Brien ile skor bulan TOFAŞ, ilk periyodu 15-23 önde kapattı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken, rakip sayılarına Berk Demir, J.J. O’Brien ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, 14. dakikada durumu 25-30 yaptı. Ev sahibi takım bu bölümde bulduğu sayılarla skoru 30-30 eşitlerken, Marcquise Reed ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle Mavi Yeşilliler 36-38 öne geçse de soyunma odasına 38-38 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyreğe 4-0 ile başlayan Bahçeşehir Koleji’ne Berk Demir ve Marcquise Reed ile karşılık vererek skoru 42-42 eşitleyen TOFAŞ, Marcquise Reed, Kris Bankston ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla 26.30’da 55-57 yeniden öne geçse de son çeyreğe 58-58 eşitlikle girildi.

Dördüncü periyodun başında Anzejs Pasecniks ve Tolga Geçim’in basketleriyle 60-62 üstünlük sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bu bölümde rakibine 8-1’lik seri verince son 6 dakikaya 68-63 geride girdi. Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve J.J. O’Brien’ın serbest atış sayışarıyla son 4 dakikaya skoru 72-68’e taşıyan Mavi Yeşilliler, bitime 3.25 kala 8 sayı farkla (76-68) geriye düşerken, moladan Marcquise Reed’in basket faul sayılarıyla dönen TOFAŞ, J.J. O’Brien ve Marcquise Reed’in basketleriyle 39. dakikada farkı 5’e (81-76) indirse de parkeden 85-78 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 23 sayı ile oynarken; J.J. O'Brien 14 sayı ve Anzejs Pasecniks 13 sayı kaydetti. Alex Perez ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 12 Ocak Pazar günü saat 15.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye ile yapacak.