TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece’ye karşı 18 sayı farkla öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve parkeden 88-83 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 18. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’a konuk oldu.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’ndaki maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed ile buldu. Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla 2.30’da skor 2-6’ya gelirken, bu bölümde 7-2’lik seri bulan ev sahibi takım 5. dakikada televizyon molasına 9-8 üstün girdi. Mola dönüşü Anzejs Pasecniks ve Uros Trifunovic’in sayıalrıyla 9-12 yeniden öne geçen Bursa temsilcisi, Matthieu Gauzin’in üçlüğü sonrası Marcquise Reed’in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı ve ilk periyodu 13-23 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Alex Perez’in basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston’ın smacı sonrası Alex’in üçlüğüyle 12. dakikada farkı 14’e taşıdı: 16-30. Etkili savunmasının yanında Kris Bankston, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez ile skor bulmaya devam eden konuk takım, 14.40’da durumu 21-39 yaparken; bu bölümde 11-0’lık seri bulan Büyükçekmece 18 dakikada farkı 7’ye indirdi: 32-39. Bu seriye Uros Trifunovic’in üçlüğüyle son veren TOFAŞ, Anzejs Pasecniks ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla soyunma odasına 39-48 önde girdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan taraf olan ev sahibi Büyükçekmece 9-2’lik seri ile 22.30’da farkı 2’ye çekti: 48-50. Marcquise Reed ve Matthieu Gauzin’in basketleri sonrası Yiğitcan Saybir’in üçlüğü 24. dakikada farkı 9’a (48-57) çıkarırken, rakip sayılarına Marcquise Reed, Tolga Geçim ve Alex Perez ile karşılık veren TOFAŞ, periyodu Uros Trifunovic’in basketiyle 64-70 önde kapattı.

Dördüncü periyoda da Uros Trifunovic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, daha sonra rakibe 8-0’lık seri verince 32.50’de durum 72-73’e geldi. Bu seriye Yiğitcan Saybir’in serbest atış sayılarıyla son veren Mavi Yeşilli takım, Marcquise Reed’in basketleriyle son 3 dakikaya 77-81 önde girerken, 7-0’lık seri Büyükçekmece Basketbol’u bitime 1.10 kala 84-81 öne geçirdi. Marcquise Reed’in serbest atış sayılarıyla bitime 35 saniye kala durumu 84-83 yapan TOFAŞ, son bölümde istediği atışları bulamayınca parkeden 88-83 mağlup ayrıldı.

Büyükçekmece deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 26 sayı; Yiğitcan Saybir 14 sayı; Uros Trifunovic 12 sayı ve Alex Perez 11 sayıyla oynadı. Sakatlıkları bulunan oyunculardan J.J. O’Brien karşılaşmada forma giymezken, Berk Demir de 12 kişilik maç kadrosunda yer alsa da süre almadı.

Mavi Yeşilliler; ING Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında 12 Şubat Çarşamba günü Mersin Spor ile kozlarını paylaşacak.