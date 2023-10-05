TOFAŞ Spor Kulübü, Bursa'nın önde gelen kodlama ve uygulama geliştirme firmalarından Kuark Dijital ile ‘dijital medya’ sponsorluğu sözleşmesini yeniledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kulübün dijital dünyadaki çözüm ortağı Kuark Dijital ile olan sponsorluk sözleşmesini yeniledi.

2014 Yılından bu yana kulübün ‘dijital medya’ sponsorluğunu üstlenen Kuark Dijital ile yeni sözleşme imzalanırken, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ile Kuark Dijital kurucu ortakları Mustafa Bahadır Şahin ve Neşet Demir hazır bulundu.

TOFAŞ Spor Kulübü olarak dijital dünyada da yeniliklere ve gelişime devam etmek istediklerini belirten Genel Menajer Tolga Öngören, kendilerine bu alanda uzun yıllardır destek veren Kuark Dijital’e katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’a çözüm ortaklığı yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Kuark Dijital kurucu ortağı Mustafa Bahadır Şahin de, “Kulübümüzün daha fazla basketbol severe ulaşmasını sağlamak için resmi internet sitemiz ve mobil uygulamalarımızda yeniliklere devam edeceğiz” dedi.