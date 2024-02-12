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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 20. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor’u 84-71’lik skorla mağlup etti. Rakibinden ikili averaj üstünlüğünü de alan Bursa ekibi, Türkiye Kupası maçları ve Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında TOFAŞ, evinde Aliağa Petkimspor’u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Tevfik Akdamar, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 8-1’lik başlangıcı karşısında ilk saha içi basketini J.J. O’Brien ile bulsa da 3. dakika sonunda televizyon molasına 3-13 rakip takım üstünlüğüyle girildi. Mola dönüşü Caleb Homesley, Zeljko Sakic ve Austin Wiley’in sayıları 6. dakikada farkı 6’ya (11-17) indirirken, rakibin molası dönüşü Austin Wiley, Cassius Winston ve Caleb Homesley’in basketleri skoru 18-20’ye getirdi. J.J. O’Brien‘ın üçlüğüyle 8. dakika sonunda durumu 21-23 yaparken, ilk periyodu konuk takım 21-28 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Caleb Homesley, Ege Demir ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla 6-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12.30’da Mustafa Kurtuldum’un üçlüğüyle skoru 30-30 eşitledi. Özgür Cengiz’in basketiyle öne geçen Bursa ekibi, Cassius Winston, Zeljko Sakic, Austin Wiley ve J.J. O'Brien’ın elinden bulduğu sayılarla 17 dakikada 7 sayılık fark (41-34) yakaladı. J.J. O'Brien ve Cassius Winston ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 45-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Caleb Homesley ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla farkı çift hanelere (49-38) çıkaran ev sahibi takım, Caleb Homesley ve Cassius Winston’ın üçlükleri sonrası Austin Wiley, Zeljko Sakic, Cassius Winston ve Mustafa Kurtuldum’un sayılarıyla son çeyreğe 66-54 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Petkimspor, Zoriks, Jeremy Simmons ve Stark’ın sayılarıyla farkı 7 sayıya (67-60) kadar indirirken, Zeljko Sakic’in üçlüğüyle durumu 70-60 yapan TOFAŞ, rakip sayılarına Cassius Winston, Austin Wiley ve J.J. O'Brien ile karşılık vererek son 2 dakikaya 81-70 üstünlükle girdi. Etkili savunmasını kalan bölümde de sürdüren Mavi Yeşilli takım, Austin Wiley’in basketiyle parkeden 84-71 galip ayrıldı.

Petkimspor karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 18 sayı; Austin Wiley 15 sayı; Caleb Homesley ve Zeljko Sakic 14’er sayı; J.J. O'Brien ise 13 sayı üretti. Mücadelede Tolga Geçim ve Marcus Denmon sakatlıkları; Omar Prewitt ise yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

Bu sonuçla 9. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası ve Milli maçlar nedeniyle lige verilecek ara sonrası 1-4 Mart tarihleri arasında Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko; 6 Mart’ta ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Cholet Basket deplasmanlarına çıkacak.