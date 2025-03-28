TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında sahasında Manisa Basket Divissa ile karşı karşıya gelecek. 29 Mart Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 23. haftasında TOFAŞ, Manisa Basket Divissa’yı ağırlıyor.

Ligde 16 galibiyet-6 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alan ve bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçından da galibiyetle ayrılan Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle parkeden galip ayrılarak bu seriyi sürdürmeyi hedeflerken, Mavi Yeşilli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde 6 galibiyet-16 mağlubiyet ile 14. sırada bulunan rakip Manisa Basket, ligdeki son 3 maçını kaybederken, Kırmızı Siyahlılar hafta içinde de Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray’a deplasmanda 104-81 mağlup olmuştu.

29 Mart Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 23. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.