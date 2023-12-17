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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Çağdaş Bodrumspor’u 102-82 mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor’u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, Omar Prewitt, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Cassius Winston ile buldu.

Çeyrek başında rakip basketlerine Austin Wiley ve Cassius Winston ile karşılık veren Bursa ekibi, Çağdaş Bodrum sayılarına engel olamayınca 4. dakikada fark çift hanelere çıktı: 5-15. J.J. O’Brien’ın basketleriyle arayı kapatmaya çalışan ev sahibi takım, Zeljko Sakic ve Tolga Geçim ile sayılar bulsa da ilk periyotu 18-30 geride kapattı.

İkinci çeyreğe Zeljko Sakic,ve Austin Wiley’ın sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, savunmadaki enerjini arttırırken, J.J. O’Brien’ın üçlüğüyle 12. dakikada farkı 7’ye çekti: 25-32. Zeljko Sakic’in üçlüğü sonrası Austin Wiley ve J.J. O’Brien’ın skor katkısıyla skoru 37-37 eşitleyen ev sahibi takım, Tolga Geçim ve Omar Prewitt’in basketleriyle 41-39 üstünlüğü sağladı. Hızlı hücum sayılarıyla farkı giderek açan Mavi Yeşilliler, Omar Prewitt, J.J. O’Brien ve Zeljko Sakic’in basketleriyle soyunma odasına 51-47 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Omar Prewitt’in üçlükleriyle farkı çift hanelere (57-47) çıkaran TOFAŞ, Omar Prewitt, J.J. O’Brien ve Austin Wiley ile skor üretmeye devam etti ve 24. dakikada fark 20’ye çıktı: 67-47. Austin Wiley ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, Tolga Geçim’in üçlüğüyle son çeyreğe 81-54 üstünlükle girdi.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 102-82 galip ayrıldı.

Çağdaş Bodrumspor karşısında TOFAŞ’ta J.J. O’Brien 25 sayı; Austin Wiley 20 sayı-14 ribaund; Omar Prewitt 16 sayı; Tolga Geçim ve Özgür Cengiz 12’şer sayı kaydetti. Sakatlıkları bulunan Caleb Homesley ve Ege Demir tedbir amaçlı forma giymezken; Luke Maye de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak.