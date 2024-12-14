TOFAŞ Basketbol Takımı, deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya karşı 15 sayı geriden gelip son 2 dakika kala öne de geçmeyi başarsa da parkeden 90-88 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 10. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Marcquise Reed’in elinden buldu. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Anzejs Pasecniks ile karşılık vererek 5. dakikada skoru 13-11’e getiren Bursa ekibi, televizyon molası dönüşü J.J. O'Brien, Kris Bankston ve Alex Perez ile sayılar bulsa da ilk periyodu 24-21 geride kapattı.

İkinci periyoda Kris Bankston’ın pota altı basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O'Brien’ın serbest sayıları sonrası rakibe 5-0’lık seri verince (32-25) Coach Orhun Ene’nin molası geldi. Mola dönüşü Uros Trifunovic’in elinden sayılar bulan konuk ekip, Alex Perez ve Kris Bankston’ın basketleriyle 17. dakikada farkı 4’e (39-35) çekerken, Alex Perez’in üçlüğü sonrası 8-2’lik seri bulan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 50-40 önde giren taraf oldu.

Üçüncü periyodun başında rakip sayılarına J.J. O'Brien, Alex Perez ve Anzejs Pasecniks ile yanıt veren TOFAŞ, Alex Perez, Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 24. dakikaya girerken farkı 8’e çekti: 64-56. Ancak bu bölümde Tarik Biberoviç ve Nigel Hayes ile iki üçlük bulan ev sahibi takım, 25.50’da 14 sayılık fark (70-56) yakalarken, mola dönüşü Marcquise Reed-Alex Perez ikilisinin sayıları 28. dakikada farkı 6’ya indirdi: 72-66.

Son çeyreğe 74-66 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, iyi savunmasının yanında J.J. O'Brien, Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle 33.20’de farkı 3’e (79-76) çekti. Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed’in sayılarıyla arayı kapatan Alex Perez’in üçlüğüyle bitime 1.51 kala 86-87 öne de geçmeyi başaran Bursa ekibi, son dakikaya 86-88 üstün girse de son topu kullanamayınca parkeden 90-88 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko deplasmanında TOFAŞ’ta Alex Perez 29 sayı; Marcquise Reed 18 sayı ile oynarken; Kris Bankston’dan 13 sayı; J.J. O'Brien’dan ise 11 sayılık katkı geldi. Kaptan Tolga Geçim sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla 17 maç sonra 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 22 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.