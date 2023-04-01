TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Pazar günü İstanbul’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol’a konuk oluyor. Ligde 8 galibiyet-12 mağlubiyet ile 13. sırada yer alan Mavi Yeşilliler, alt sıralardan uzaklaşıp rotasını play-off’a çevirmek isterken; Bursa ekibi sahasında aldığı Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Gaziantep maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligdeki son 3 maçını kaybeden rakip Gaziantep Basketbol ise 7 galibiyet-15 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.

Yarın İstanbul’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Alper Özgök ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde 8 Nisan Cumartesi günü evinde Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.