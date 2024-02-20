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BİDEV işbirliğinde “Game Changer Coaching” ekibi ile gerçekleştirilen eğitim-gelişim programının konuğu olan altyapı sporcu velilere, “iyi bir sporcu velisi nasıl olunur, antrenör ve kulüple sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur, okul ve spor dengesi, menajer seçimi” konuları üzerine bilgilendirme yapıldı.BURSA (İGFA) -

TOFAŞ Akademi Doğu Kampüsü’nde yapılan, deneyim ve tecrübelerin paylaşıldığı eğitim programında Tofaş Spor Kulübü sağlık ekibinden Fatih Serbest de spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim programı, sporcu velileriyle gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.