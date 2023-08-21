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4. Hakan Yuca Dostluk Turnuvası’nda mücadele veren TOFAŞ BGL Genç Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı; Evren Demirci (2005), Can Çevikel (2005), Ömer Alp Engin (2006), Batu Bircan (2006), Batu Eryurtlu (2006), Sarp Ali Özaydemir (2006), Ahmet Berkay Gönül (2007), Tolga Şen (2007), Yücel Çağın Başaran (2007), Emirhan Serbest (2007), Ahmet Said Turan (2007), Emirhan Tuğrul (2007).

18-20 Ağustos tarihlerinde Türk Telekom Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen hazırlık turnuvasına Türk Telekom, TED Ankara Kolejliler ve TOFAŞ BGL takımları katıldı. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, turnuvanın ilk gününü maç yapmadan geçerken, ikinci günde TED Ankara Kolejliler’i 74-49; üçüncü günde ise Türk Telekom’u 80-63 mağlup etmeyi başardı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara’da katıldığı 4. Hakan Yuca Dostluk Turnuvası’nda TED Ankara Kolejliler’i 74-49; Türk Telekom’u 80-63 mağlup etti. BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ BGL Genç Takımı, Ankara’da düzenlenen 4. Hakan Yuca Dostluk Turnuvası’nı namağlup tamamladı.

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