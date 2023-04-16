Tofaş 18 Yaş Altı Takımı, ev sahipliğini yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:Tel’e 73-66 mağlup oldu. Bursa temsilcisi, turnuvayı ikincilikle tamamlarken Özgür Cengiz şampiyonanın All-Star 5’ine seçildi.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) heyecan final günüyle sona erdi.

Şampiyonanın beşinci ve son günü klasman maçlarıyla başlarken, günün ilk maçında Ucam Murcia’yı 78-71 mağlup eden Oostende yedinci; Porsche BBBA’yı 74-62 yenmeyi başaran Lenovo Tenerife ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise BC Rytas ile Hapoel Jerusalem karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında parkeden 78-73 galip ayrılan BC Rytas, turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında ise ev sahibi TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, turnuvanın kendisi gibi bir diğer namağlup takımı Igokea m:Tel ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 39-29 geride kapatan Bursa ekibi, 17 sayı farktan dönerek bitime 1.06 kala farkı 2 sayıya (68-66) kadar indirse de son bölümde istediği atışları değerlendiremeyince parkeden 73-66 mağlup ayrıldı. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, bu sonuçla turnuvayı ikincilikle tamamlarken; final karşılaşmasında Özgür Cengiz 26 sayı; Arda Konuk 15 sayı; Cem Küçüközkan 11 sayıyla oynadı.

ÖZGÜR CENGİZ ALL-STAR 5’E SEÇİLDİ

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finali sonrası düzenlenen seremonide dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edilirken, birinci Igokea m:Tel’e madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ve kupasını ise Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos takdim etti.

İkinci olan TOFAŞ, gümüş madalyalarını Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Yazgan’ın elinden alırken, üçüncü olan BC Rytas’a ise madalyaları Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı verdi. Turnuvayı 20.3 sayı-7.2 ribaund-7.8 asist-23.7 verimlilik puanı ortalama ile tamamlayan Özgür Cengiz, YouthBCL 2023’ün All-Star 5’ine seçilirken, Özgür’e ödülünü Gold Majesty Hotel CEO’su Baki Güler takdim etti.

Turnuvanın MVP’si seçilen Igokea’dan Dusan Makitan ise ödülünü Youth BCL 2023’ün ‘elçisi’ olan Tofaş Basketbol Takımı’nın eski kaptanlarından Barış Ermiş’in elinden aldı. Karşılaşmanın devre arasında ise şampiyonada görev yapan mihmandar görevlilerine ve turnuvanın gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayan sponsor firmalar FIAT, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gold Majesty Hotel, Medicana Bursa Hastanesi, Pürsu, Burkon, Kent Meydanı AVM, Bursa Teleferik A.Ş.’ye teşekkür plaketleri takdim edildi.