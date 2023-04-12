Tofaş 18 Yaş Altı Takımı, ev sahipliğini yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk gününü iki galibiyetle tamamladı. Mavi Yeşilliler, B Grubu’nda Porsche BBA Ludwigsburg’yı 80-68; BC Rytas’ı ise uzatmada 95-87 yenmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenen FIBA Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) heyecan Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk kez düzenlediği organizasyonun ilk gününde ev sahibi TOFAŞ, 2’de 2 yaparak kupadaki iddiasını ortaya koydu.

Mavi Yeşilliler, B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasını Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda Alman temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg’a karşı oynarken; Can Çevikel’in 24 sayı-6 ribaund-4 asist ile yıldızlaştığı maçta Bursa temsilcisi rakibini 80-68 mağlup etmeyi başardı.

TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı günün ikinci maçında ise bu kez Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda Litvanya temsilcisi BC Rytas ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleyi de uzatmada 95-87 kazanmayı başaran Cem Akdağ’ın öğrencileri grubunda 2’de 2 yaparak günü lider tamamladı. Bu karşılaşmada Mavi Yeşillilerde Özgür Cengiz 33 sayı-7 ribaund-9 asist-5 top çalma ile takımın en skorer ismi olurken; Cem Küçüközkan da 29 sayı-2 ribaund-3 asist ile katkı verdi. Günün diğer maçlarında ise A Grubu’nda Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:tel 2’de 2 yapan bir diğer takım oldu.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ikinci gününde TOFAŞ, saat 12.15’te Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile kozlarını paylaşacak.