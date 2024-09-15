TOFAŞ Basketbol Takımı Kaptanı Tolga Geçim, Antalya kampında 2024-2025 sezonu hazırlıklarını değerlendirdi. Tolga, “Takım olarak birbiriyle iyi anlaşabilen bir grup var. Türk-yabancı kim oynarsa oynasın en iyi versiyonunu sahaya yansıtmaya çalışıyor. Bence en önemlisi bu” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon çalışmalarına devam ederken, takım kaptanı Tolga Geçim Antalya kampında 2024-2025 sezonu hazırlıklarını değerlendirdi.

Yeni sezon çalışmalarına 12 Ağustos’ta başlayan Bursa ekibi, hazırlıkların ikinci etabını 4 Eylül’den bu yana Antalya kampıyla sürdürürken, kaptan Tolga Geçim, yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birbirine alışma sürecinin gayet iyi devam ettiğini söyledi. Antalya’da güzel bir hazırlık kampı geçirdiklerini vurgulayan Tolga, “Öncelikle yeni bir takım olduğumuzu ve bütün oyuncuların birbiriyle anlaşma sürecinin devam ettiğini söylemeliyim. Antalya’da güzel bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Birbirinden zorlu, iyi maçlar oynuyoruz. Saha içerisinde eksiklerimizi görüp düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim için gerçekten güzel bir turnuva oluyor. Hem yoğun geçiyor, hem de takım olarak kendimizi test etmemiz anlamında zorluk seviyesi yüksek maçlar oynuyoruz. Sezonun başlamasına daha 3 hafta gibi bir süre var. O süreye kadar takımın en iyi şekilde hazır hale geleceğini söyleyebilirim” dedi.

Yeni sezon öncesinde yenilenen kadronun uyum sürecini de değerlendiren Milli oyuncu, “Bu sezon, geçen seneye göre çok farklı bir takımız. Basketbol her sene hızlanıyor. Bu yıl Olimpiyatlarda da gördük ki gerçekten birbirinden sert ve hızlı bir basketbol oynanıyor. Bu seneki takım kadrosunun buna daha çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak da birbiriyle iyi anlaşabilen bir grup var. Bunu da sahaya çıktığımızda en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Yerli oyuncu kalitemizin de bu sezon gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sahanın içerisinde yabancı oyuncularımız olsun, Türk oyuncular olarak bizler olsun çok iyi anlaşabilen bir ekip var. Sonuçta sahaya kimin çıktığı önemli değil, kim oynarsa oynasın en iyi versiyonunu yansıtmaya çalışıyor. Önemli olan bu. Sezon başlangıç tarihine kadar daha da iyi olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Yeni sezonda da Bursalı basketbol severlerden destek beklediklerini dile getiren TOFAŞ Basketbol Takımı Kaptanı Tolga Geçim, şu ifadeleri kullandı; “Bizim hedefimiz her zaman yüksek. Bu sezon FIBA Europe Cup’ta oynayacağız. Avrupa’da şampiyonluk istiyoruz. Türkiye liginde de ilk 4’e kalıp, play-off mücadelesi vermek istiyoruz. Bu yolda taraftar bizim en büyük kuvvetimiz. Bütün sene boyunca taraftarımıza ihtiyacımız var. Bursalı basketbol severleri tüm maçlarımıza çağırıyorum. Siz bizim sahadaki en büyük destekçimizsiniz. Lütfen kombinenizi alıp, desteğe devam edin.”