TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 22. haftasında sahasında Anadolu Efes’i ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında TOFAŞ, evinde lider Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Cholet Basket’e 77-74 kaybeden Bursa ekibi, lige verilen ara sonrası evindeki ilk mücadeleden taraftarının desteğiyle galibiyetle ayrılmak isterken, 9 galibiyet-12 mağlubiyet ile 9. sırada yer alan Mavi Yeşilliler, Anadolu Efes ile sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleden 85-75 mağlup ayrılmıştı. Ligde şu ana kadar sadece 3 yenilgi alan zirve ortağı Anadolu Efes ise ligin geçen haftasında Reeder Samsunspor’u 91-86 mağlup ederken, hafta arasında Euroleague’de evinde Bayern Munich’i 109-86 yenmeyi başarmıştı.

10 Mart Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Can Mavisu, İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile yapacak. Mavi Yeşilli takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 19 Mart Salı günü SIG Strasbourg ile Fransa’da kozlarını paylaşacak.