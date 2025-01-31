Sakaryalı boksörden çifte gurur Sakaryalı boksörden çifte gurur

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 17. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 1 Şubat Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 17. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Ligde 12 galibiyet-4 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan ve bu sezon ligde taraftarı önünde hiç kaybetmeyen Bursa ekibi, evindeki 8. lig galibiyetine imza atmayı hedeflerken; ligde son 3 maçını kaybeden Galatasaray ise 10 galibiyet-6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

İki takım da hafta içinde oynadığı Avrupa mücadelelerinden mağlubiyetle ayrılırken, TOFAŞ; FIBA Europe Cup son 16 turu maçında sahasında FC Porto’ya 82-90 kaybetmiş; Galatasaray ise Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Litvanya deplasmanında Rytas Vilnius’a 86-66 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ İstanbul’da 76-80 kazanmıştı.

1 Şubat Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 17. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Can Mavisu, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: igf