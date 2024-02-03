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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 19. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 4 Şubat Pazar günü Muradiye Spor Salonu’nda mücadele saat 13.00’de başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.TOFAŞ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Ligde oynadığı son maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni yenmeyi başaran; hafta içinde de Avrupa kupası karşılaşmasında SIG Strasbourg’u farklı mağlup ederek Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibi, bu çıkışını Manisa deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 8 galibiyet-10 mağlubiyet ile 9. sırada yer alan Mavi Yeşillilerde bu önemli maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken; iki takım arasında ilk devrede oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Bursa’da 77-89’luk skorla kazanmayı başarmıştı. Ligde son 4 maçında 3 galibiyet alan Ege temsilcisi ise hafta içinde sahasında aldığı ERA Nymburk mağlubiyetiyle FIBA Europe Cup’a veda etmişti.

4 Şubat Pazar günü Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de sahasında Aliağa Petkimspor ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de ise Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda evinde Fransız temsilcisi Cholet Basket ile kozlarını paylaşacak.