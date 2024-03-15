TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. 16 Mart Cumartesi günü Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Türk Telekom’a konuk oluyor. Ligde oynadığı son iki maçta Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e mağlup olan; 9 galibiyet-13 mağlubiyet ile play-off hattı takibini sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Ankara’da kazanarak ilk 8 takım arasına girmeyi hedeflerken; hafta içerisinde de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Unicaja Malaga’ya 76-80 kaybeden Mavi Yeşillilerde Türk Telekom maçı öncesi Marcus Denmon ve Omar Prewitt’in sakatlığı bulunuyor. Ligde evinde oynadığı son 4 maçı kaybeden Türk Telekom ise son maçında deplasmanda Reeder Samsunspor’u 55-75 mağlup etmişti. İki takım arasında Bursa’da oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ 79-62 kazanmıştı.

16 Mart Cumartesi günü Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da sahasında Darüşşafaka Lassa ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 19 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da ise Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda deplasmanda Fransız temsilcisi SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.