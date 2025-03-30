TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Basket Divissa’ya 98-106’lık skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 23. haftasında TOFAŞ, Manisa Basket Divissa’yı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, J.J. O'Brien, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tolga Geçim ile buldu.

J.J. O'Brien ve Kris Bankston’ın sayılarıyla 2. dakikada durumu 7-5 yapan Bursa ekibi, bu bölümde rakibe 8-0’lık seri verince 4. dakika sonunda skor 7-13’e geldi. Bu seriye Yiğitcan Saybir’in serbest atışlarıyla son veren ev sahibi takım, televizyon molası dönüşü Marcquise Reed üç sayı çizgisi gerisinden basket faul sayılarıyla farkı 2’ye çekti: 13-15. Berk Demir, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez’in elinden bulduğu sayılarla 7. dakikada 20-19 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Matthieu Gauzin ile skor bulmaya devam etse de ilk çeyreği 26-28 geride kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Uros Trifunovic ve J.J. O’Brien ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. dakikada farkın 7 sayıya çıkmasını önleyemedi: 33-40. Yiğitcan Saybir’in üçlüğü sonrası Alex Perez ve Marcquise Reed’in basketleriyle 15. dakikada durumu 40-42 yapan Mavi Yeşilli takım, Alex Perez’in üçlükleri sonrası Berk Demir ve Uros Trifunovic’in üçlükleriyle 18. dakikada 52-51 üstünlüğü sağladı. Çeyrek sonunda da Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 57-55 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Yiğitcan Saybir’in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez, Kris Bankston, Marcquise Reed ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 24. dakika sonunda 9 sayılık farkı (71-62) yakaladı. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Uros Trifunovic ile karşılık vermeye devam eden Bursa ekibi, Berk Demir’in üçlüğüyle son çeyreğe 81-76 üstünlükle girdi.

Son periyoda 8-0’lık seri ile başlayan Manisa Basket, 32.35’te 81-84 öne geçerken, Koç Orhun Ene’nin molası geldi. Mola dönüşü seri 10-0’a çıkarken, bu seriye Tolga Geçim’in üçlüğü son verdi: 84-86. Tolga Geçim ve Alex Perez’in basketleri son 3 dakikaya girerken skoru 90-93 yaparken, Uros Trifunovic’in üçlüğü bitime 2.53 kala farkı 2’ye çekti: 93-95. Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in sayılarıyla bitime 48 saniye kala durumu 98-102 yapan TOFAŞ, kalan bölümde skoru çeviremeyince parkeden 98-106 mağlup ayrıldı.

Manisa Basket karşısında TOFAŞ’ta Yiğitcan Saybir 25 sayı; Alex Perez 19 sayı; Marcquise Reed 16 sayı ve Tolga Geçim 10 sayıyla oynarken; antrenmanda kasık bölgesinden bir sakatlık yaşayan Anzejs Pasecniks karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Anadolu Efes ile yapacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak 24. hafta mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.