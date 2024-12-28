TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda Mersin Spor’a 79-58’lik skorla kaybetti.MERSİN (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 12. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Mersin Spor’a ile karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça Demircan Demir, Uros Trifunovic, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini J.J. O’Brien‘ın serbest atış sayılarıyla buldu. Maçın 3. dakikasında televizyon molasına 8-2 geride giren Bursa ekibi, mola dönüşü J.J. O’Brien ile üçlük bulsa da ev sahibi takım 7. dakikada farkı çift hanelere (17-7) çıkardı. Çeyrek sonunda Kris Bankston, Uros Trifunovic ve Tolga Geçim ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk çeyreği 19-14 geride kapattı.

İkinci periyoda Marcquise Reed’in basket-faul sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı skoru 19-17’e taşırken, Bursa ekibi rakip sayılarına Tolga Geçim, Kris Bankston ve Marcquise Reed ile karşılık vererek rakibini yakalamaya çalışsa da Mersin Spor üst üste bulduğu sayılarla 14. dakikaya girerken 9 sayılık farkı yakaladı: 32-23. Anzejs Pasecniks, Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in sayıları sonrası ev sahibi takım, soyunma odasına 43-31 üstün giren taraf oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Berk Demir’in sayılarıyla farkı tek hanelere (45-36) indiren TOFAŞ, Marcquise Reed’in basketleriyle takibini sürdürse de 25. dakikada farkı 15’e (53-38) çıkınca Koç Orhun Ene’nin molası geldi. Mola dönüşü Mavi Yeşilliler Anzejs Pasecniks ile skor üretse de son çeyreğe önde giren taraf 59-43’lük skorla ev sahibi Mersin oldu.

Dördüncü periyoda da 9-0’lık seri ile başlayan rakip takım karşısında 32. dakikada 68-43 geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 79-58’lik skorla mağlup ayrıldı.

Mersin deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 14 sayı; Yiğitcan Saybir 8 sayı; Tolga Geçim 7 sayı; Berk Demir 7 sayı ile oynarken; sakatlığı bulunan Alex Perez karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki 13. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.