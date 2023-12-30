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Bursa temsilcisi, bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak “TOFAŞ – PAOK mateco” play-in eleme turu serisi ikinci maçının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 9 Ocak Salı günü Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile Bursa’da oynayacağı play-in eleme turu serisi ikinci maçının biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16’ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ, Avrupa’da sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Normal sezonda H Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak play-in oynama hakkı kazanan Mavi Yeşilliler, eleme turu serisinde evindeki maçı 9 Ocak Salı günü saat 20.00’de oynayacak.

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