TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında oynadığı Turkish Riviera Pre-Season 2024 mücadelesinde Rus temsilcisi CSKA Moskova’ya karşı bir ara 15 sayı farkla öne geçse de parkeden son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup ayrıldı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Antalya kampının ikinci gününde Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan Turkish Riviera Pre-Season 2024 mücadelesine Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Trevor Thompson beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, 5. dakikada molaya Tolga Geçim ve Marcquise Reed’in üçlükleriyle 7-11 önde girdi. Moladan da üst üste sayılar bularak farkı çift hanelere kadar çıkaran Bursa ekibi, ilk periyodu 15-24 üstün tamamladı.

Rus ekibi ikinci periyotta arayı kapatıp oyunu dengelese de çeyrek sonunda Alex Perez, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston ve Marcquise Reed ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 35-40 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreğe J.J. O’Brien’in basketleriyle hızlı başlayarak farkı yeniden çift hanelere (35-45) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez, Marcquise Reed ve Kris Bankston’ın sayılarıyla 25. dakikada 15 sayılık farkı yakaladı: 42-57.

Son çeyreğe 51-65 önde giren Bursa temsilcisi, dördüncü periyotta rakip sayılarına engel olamayınca fark bir anda kapandı. Bitime 3 dakika kala 74-74 eşitliği sağlayan, daha sonra 81-75 öne geçen CSKA Moskova karşısında Marcquise Reed’in basketleriyle yeniden oyunda kalan TOFAŞ, Trevor Thompson’ın serbest atış sayılarıyla bitime 21 saniye kala 81-81 eşitliği sağlasa da Aleksa Avramović’in son saniye üçlüğüne engel olamayınca parkeden 84-81 mağlup ayrıldı.

CSKA Moskova karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 23 sayı-2 ribaund-5 asist-5 top çalma ile takımın en skorer ismi olurken; Trevor Thompson ve J.J. O’Brien 11’er sayı; Alex Perez 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Turkish Riviera Pre-Season 2024’deki ikinci, sezonun üçüncü hazırlık maçını 6 Eylül Cuma (BUGÜN) bir diğer Rus temsilcisi Uralmash Ekaterinburg ile oynayacak. Gloria Sports Arena’daki mücadele saat 19.15’te başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.